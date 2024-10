Anche a Sadali la protesta dei pastori va avanti. Una decina di pastori del piccolo ‘paese dell’acqua’ sono saliti sulla cascata di San Valentino e hanno versato circa 900 litri di latte giù per la cascata, imbiancandola del latte appena munto.

Alle dieci i pastori insieme alla popolazione - chiusi il comune, le scuole e gran parte delle attività commerciali in segno di solidarietà - sono partiti in corteo dal distributore nella località Pauli, passando poi in viale Grazia Deledda e via Roma per arrivare al centro storico, dove i pastori hanno protestato gettando il latte giù dalla cascata.