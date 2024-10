"Adesso basta". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio replicando ad alcune isolate voci di dissenso, presenti oggi a margine della riunione dei pastori a Tramatza, che accusano "la politica di non essere presente" dopo le elezioni regionali di domenica scorsa.

Replica Centinaio: "Il Ministro Salvini ha aperto un tavolo di lavoro durato 7 ore al Viminale per parlare del problema del pecorino, il sottoscritto è andato a Cagliari per un incontro durato 8 ore per parlare del problema del pecorino, al Ministero abbiamo aperto il tavolo di filiera e abbiamo iniziato a dare le risposte che i pastori chiedevano per risolvere il problema del pecorino, martedì c'è stata la prima riunione in Sardegna convocata dal Prefetto di Sassari (nominato commissario) per risolvere il problema del pecorino e tutti sono usciti contenti e ottimisti da quella riunione".

"Il 7 marzo - prosegue il titolare del Mipaaft - seconda riunione a Sassari per portare avanti i progetti, abbiamo coinvolto Ice per provare a trovare nuovi mercati per vendere il pecorino, abbiamo coinvolto la Grande Distribuzione che ha iniziato a fare promozioni e iniziative per aumentare la vendita di pecorino, stiamo terminando la presentazione del Decreto legge emergenze in agricoltura con i provvedimenti sul pecorino. E mi sento dire che la politica li ha abbandonati? Tutta la politica da destra a sinistra sta lavorando per loro (indipendentemente dalle elezioni regionali)!", ha concluso il Ministro dell'Agricoltura.