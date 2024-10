«La protesta dei pastori sardi ha radici antiche e merita il massimo dell’attenzione da parte delle istituzioni. L’Amministrazione comunale di Oristano sostiene la vertenza dei pastori per un prezzo del latte equo e capace di remunerare adeguatamente il lavoro di migliaia di operatori del settore».

È questa la posizione del Consiglio comunale di Oristano, riassunta dal Presidente Antonio Franceschi, che auspica «La positiva soluzione della vertenza latte. Speriamo che il confronto avviato nelle sedi istituzionali regionali e nazionali in questi giorni non sia l’ennesima illusione per il sistema agro-pastorale sardo che da decenni lamenta questa condizione».

Per il Sindaco Andrea Lutzu «Regione e Governo nazionale non possono ignorare ancora una vertenza che non nasce in queste settimane. La pastorizia in Sardegna va tutelata con iniziative strutturali. La pastorizia non è solo una voce, per quanto importante, del PIL regionale. È un simbolo di questa terra, un tratto distintivo, di orgoglio, come i nuraghi o il mare. L’amministrazione comunale – conclude Lutzu – ha offerto al movimento dei pastori la disponibilità ad affiancarlo, nel rispetto delle leggi, nelle forme di lotta a difesa di una categoria che soffre una crisi non più sostenibile».