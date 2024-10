Quaranta profughi, ospiti in una struttura d'accoglienza a Narcao, hanno protestato questa mattina lungo la strada Statale 293 a Nuxis, bloccando il traffico e protestando animatamente per oltre un'ora.

I migranti hanno lasciato la struttura con l'intenzione di raggiungere Cagliari per imbarcarsi in qualche nave. Vogliono lasciare la Sardegna e non sono siddisfatti di ciò che mangiano: "Solo riso, pane e banane. Quasi mai carne". A Nuxis sono intevenute le forze dell'ordine che hanno convinto i 40 migranti a far rientro nella struttura di Narcao.

Le loro lamentale saranno ora segnalate alla Prefettura per le opportune verifiche nel centro di accoglienza.