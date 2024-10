Circa venti migranti hanno trascorso la notte accampati in piazza d'Italia, davanti all'ingresso della Prefettura di Sassari, per opporsi al trasferimento forzato da Porto Torres ad Aglientu, nel nord Sardegna.

I migranti sono rimasti tutta la notte all'addiaccio, sotto la pioggia, per dire "no" al loro trasloco d'imperio dal centro di accoglienza per migranti di Li Lioni, nella periferia di Porto Torres, ad Aglientu, piccolo paesino a cavallo tra Sassarese e Gallura. Una decisione, comunicata ieri, che gli interessati non hanno gradito, dando vita ad un'accesa protesta.

Appena arrivati nella loro nuova destinazione hanno preso il bus e sono tornati a Porto Torres, dove non potevano più essere accolti, e in seguito hanno deciso di accamparsi davanti alla Prefettura, dove in mattina saranno ricevuti dal prefetto Giuseppe Marani.