Foto d'archivio

Questa mattina un centinaio di migranti, ospitati nel centro di accoglienza del Pime nel quartiere Santa Maria di Pisa, a Sassari, hanno protestato in Piazza d’Italia per le loro condizioni. Gli extracomunitari, in coda davanti all'ingresso della prefettura, hanno denunciano i problemi del centro e consegnato a una funzionaria un documento in cui sono elencate tutte le problematiche e i disagi. "Nel centro ci trattano male, come animali", ha detto all’Ansa un giovane di 18 anni, arrivato due anni fa dal Gambia che ha aggiunto: “Il cibo che ci danno non è buono, ci danno riso e acqua, come fa essere buono? Non ci danno abiti, dormiamo in 14 in una stanza e se qualcosa si rompe, ci chiedono i soldi per aggiustarla, c'è freddo e non c'è mai l'acqua calda. Siamo stanchi si essere trattati questo modo, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo solo subire. Siamo venuti qua per protestare civilmente. Non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo più essere trattati come animali".

Sulla questione è intervenuto il candidato di Forza Italia alla Camera dei Deputati Ugo Cappellacci: “E’ l’ennesima dimostrazione che il sistema di accoglienza non funziona”, ha commentato il forzista. “Negli ultimi due anni – ha sottolineato - in Sardegna sono sbarcati oltre 13 mila migranti. Sono arrivati a bordo di navi spagnole, tedesche, norvegesi: tutte pronte all’accoglienza, ma nel nostro Paese, con la complicità dei Governi di centro-sinistra. La nostra isola – prosegue l’esponente azzurro- è stata usata come terminal per un’immigrazione di massa, senza criteri e senza controlli. Per anni ci hanno riempito di menzogne, parlando di salvataggi ‘al largo del canale di Sicilia’, che invece erano veri e propri ‘autostop’ del mare che partivano davanti alle coste libiche, con il coinvolgimento di diverse organizzazioni non governative. Nel frattempo sono raddoppiati gli arrivi di clandestini sulla rotta Algeria-Sardegna. La sinistra vuole continuare così e sostiene addirittura che bisogna ripopolare la Sardegna con i migranti. I cinque-stelle che cosa vogliono? Non lo sanno neppure loro: prima hanno chiesto con il sindaco Virginia Raggi di avere migliaia di migranti in più, hanno chiesto 84 milioni di euro per ospitarli e poi alla vigilia delle elezioni fanno finta di cambiare idea. Ipocriti. Noi sappiamo cosa fare, perché lo abbiamo già fatto. Bisogna bloccare i barconi nei paesi da cui partono, firmando accordi per fermare i flussi. Bisogna aiutare chi ha veramente bisogno nel suo paese. Questo è un fenomeno che, se non viene governato, verrà subito, con conseguenze imprevedibili. Noi abbiamo il coraggio di dire la verità: stop all’immigrazione di massa, che somiglia sempre meno all’accoglienza ed è ormai un business – ha concluso Cappellacci - per i soliti noti”.