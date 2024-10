Nella giornata di ieri, a Cagliari, si è svolto il corteo dei lavoratori di Forestas che chiedono, a gran voce, la pubblicazione delle due delibere regionali e la conseguente applicazione della norme che gli consentirebbe di diventare dei dipendenti regionali.

Una vertenza, questa, che ha visto anche molti primi cittadini in prima linea affianco di chi, ormai, da troppo tempo, chiede di veder tutelati i propri diritti. Tra questi anche il Sindaco di Arzana, Marco Melis, che sottolinea come “Sul finire della scorsa legislatura regionale fu raggiunto un accordo importante sulla situazione dei dipendenti dell'agenzia Forestas. Questo accordo permise di approvare una legge, con il benestare di quasi tutti i consiglieri regionali, che apriva la strada al passaggio definitivo dei dipendenti al comparto regionale”.

“Per alcuni fu una sconfitta – aggiunge –, per molti una conquista. Io sono tra quelli che ritengono sia stata una conquista; ecco perché oggi, per l'ennesima volta, mi sono schierato dalla parte di chi, giustamente, rivendica il nuovo inquadramento”.

“Dal 2009 al 2014 – rimarca ancora Melis – ho avuto l'onore di far parte del consiglio di amministrazione dell'ente foreste e, in quegli anni, di toccare con mano la valenza strategica di quell'ente per la Sardegna. Non potrò mai dimenticare la professionalità e la serietà della gran parte di quei dipendenti; ecco perché oggi, come ieri, mi sono messo al loro fianco”.

“Sono certo – conclude – che questa vertenza verrà risolta nel migliore dei modi. Un dovere verso gli unici dipendenti pubblici che da troppo tempo ricevono un'enorme disparità di trattamento. Vi auguro, quanto prima, di trarre la massima soddisfazione per i vostri sforzi e vi ringrazio ancora per ciò che fate per la nostra Isola”.