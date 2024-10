L'assessorato regionale del Lavoro ha preso l'impegno di rioccupare fino al 31 dicembre i 300 lavoratori del Geoparco che questa mattina hanno dato il via a una protesta, organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, davanti alla sede degli uffici regionali in via San Simone a Cagliari.

La soluzione transitoria, emersa a margine dell'iniziativa, dovrebbe essere approvata con una delibera di Giunta ma, nel frattempo, occorrerà predisporre il percorso utile a risolvere una volta per tutte la vertenza.

"Occorre stabilizzare la situazione con un bando rinnovabile ogni triennio", hanno detto i segretari Filcams Fisascat e Uiltucs sottolineando che "se gli impegni presi oggi non verranno rispettati verranno organizzate nuove azioni di protesta".