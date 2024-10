Edifici mai terminati, lavori mai finiti per il recupero dell’ex Laveria miniera, nella quale doveva essere realizzato un museo, ostello della gioventù chiuso.

Sono, questi, solo alcuni dei motivi per i quali i cittadini dell’Argentiera, 70 abitanti, questa mattina hanno iniziato una protesta stanchi delle continue promesse, mai mantenute, da parte dei politici.

I cittadini dell’Argentiera, che nasce come borgo di minatori e prende il nome dal materiale estratto dai giacimenti di piombo e zinco argentifero, sono “stanchi delle promesse che ci fanno nel periodo delle elezioni. Poi spariscono e non li vediamo più. Per questo – annunciano gli abitanti - abbiamo deciso di non andare a votare”.

Una decisone, questa, che manifesta la totale sfiducia dei cittadini nei confronti della classe politica.

Il fotoracconto della giornata di protesta