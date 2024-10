56 migranti, sui 120 che ieri hanno hanno protestato davanti al cancello d'ingresso degli imbarchi dei traghetti in via Riva di Ponente a Cagliari, hanno lasciato l'isola imbarcandosi sulla nave della Tirrenia diretta a Civitavecchia.

I restanti, invece, che non sono potuti partire sia per problemi di disponibilità di posti sul traghetto, ma soprattutto per mancanza di documenti e denaro per acquistare i biglietti per il viaggio, hanno trascorso la notte in piazza Matteotti, proprio di fronte al Municipio, e nelle panchine vicino alla zona del porto.

La Polizia sta costantemente tenendo sotto controllo la situazione.