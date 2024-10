Oltre alla denuncia per manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale, per gli attivisti di Ultima Generazione, che oggi hanno protestato a Cagliari, è scattato il foglio di via obbligatorio della durata di tre anni.

La misura di prevenzione, firmata dal questore, colpisce tutti e sette (cinque sull'asfalto e due a supporto) i giovani presenti alla manifestazione che ha bloccato la centrale via Roma, mandando in tilt il traffico nell'ora di punta. Cinque giovani sono residenti nel nord Italia e due in Sardegna, ma non nel capoluogo.