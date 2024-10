Questa mattina una manifestazione con circa 40 trattori è partita da Genoni per arrivare al centro Giovanni Lilliu di Barumini dove era in programma una riunione aperta e congiunta dei consigli comunali delle amministrazioni coinvolte, oltre Barumini e Genoni, anche Escolca, Nuragus, Las Plassas, Gesturi, Gergei e Villanovafranca.

La mobilitazione della Marmilla mirava a protestare contro la costruzione di un parco eolico vicino al sito Unesco di Su Nuraxi di Barumini, il più grande villaggio nuragico della Sardegna.

Il vertice di Barumini è stato organizzato dai soci della Coldiretti del territorio e ha visto la partecipazione di agricoltori, allevatori, cittadini e i sindaci dei Comuni, tutti presenti per denunciare il problema.

Rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, associazioni e Unioni dei Comuni non sono mancati e hanno ascoltato il parere delle comunità locali davanti alla possibile installazione di 17 aerogeneratori da oltre 200 metri di altezza a ridosso di uno dei siti più importanti per il turismo storico e archeologico sardo in un progetto "calato dall'alto, senza dimenticare l'impatto sul comparto agricolo e zootecnico del territorio", hanno spiegato gli organizzatori.