Vogliono lasciare la Sardegna per raggiungere altri Paesi d'Europa.

E’ questa la ragione per la quale una cinquantina di migranti nella tarda mattinata di oggi hanno protestato pacificamente davanti all'ingresso delle Dogane del porto di Cagliati.

La maggior di questi fa parte degli 880 profughi arrivati sabato scorso a bordo di una nave militare tedesca che li aveva soccorsi a largo delle coste libiche.

I migranti sono sprovvisti di documenti e al momento del loro arrivo in Italia hanno rifiutato di farsi fotosegnalare. Ma senza questa procedura, così come affermato dal questore di Cagliari giunto sul posto, non sarà consegnato loro alcun documento.