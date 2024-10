Proseguono senza sosta le ricerche di Michele Secci, il 35enne residente a Baunei del quale non si hanno più notizie da mercoledì 25 luglio. L'uomo è uscito di casa per non farvi più ritorno e i familiari, che lo aspettavano, hanno dato l'allarme dopo alcune ore.

Secci si è allontanato sprovvisto di telefonino, per cui ogni tentativo di provare a contattarlo è risultato vano. I Vigili del Fuoco di Tortoli e Nuoro impegnati anche oggi nella battuta dei vari sentieri naturalistici della zona e via mare con imbarcazione VF, unitamente a Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza.

Si segnalano anche numerosi volontari che, organizzati in squadre di ricerca, stanno contribuendo a setacciare il territorio. Purtroppo le attività messe in campo partono da basi indiziarie, sulla scorta delle frequentazioni abituali del 35enne scomparso.

Controllati anche vari ovili sull'altipiano del Golgo. Operatori del soccorso alpino hanno effettuato dei sorvoli con i droni muniti di termocamere.

I Carabinieri hanno provveduto a pattugliare il territorio senza tralasciare il centro abitato di Baunei. Allo stato non si registra nessun elemento di novità e di sviluppo rispetto alla giornata di ieri.