Nicola Campitello sembra essere sparito nel nulla. Il secondo giorno di ricerche non ha dato esito nonostante le decine di soccorritori impegnati a perlustrare la zona di Castiadas per trovare il pastore campano di 38 anni, scomparso in località Bau Arena nel corso dell'ondata di maltempo che ha colpito il Sud Sardegna nei giorni scorsi.

Le ricerche proseguono via terra, via mare e anche con l'ausilio di droni ed elicotteri nel tentativo di ritrovarlo. Sul campo sono impegnati vigili del fuoco, Corpo forestale, carabinieri, capitaneria di porto e sommozzatori, oltre all'elicottero della Guardia di Finanza. Nelle ore successive alla scomparsa sono stati rinvenuti solo alcuni effetti personali, un ombrello e alcuni vestiti del pastore.

L'ipotesi sempre più forte è che sia stato travolto dall'acqua e trasportato via.

Le ricerche, interrotte all'imbrunire, riprenderanno questa mattina.