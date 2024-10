A distanza di quasi un anno dall'inizio dei lavori, prosegue l'opera di Open Fiber per portare la fibra ottica nelle case e nei locali di Olbia. Al momento sono 8mila le unità immobiliari cablate e centinaia i cittadini che già usufruiscono della nuova rete totalmente in fibra ottica.

Forte di un accordo firmato col Comune, l'azienda sta riutilizzando, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per stendere gli oltre 350 chilometri di fibra previsti dal progetto, in modo da evitare disagi ai cittadini. La fibra di Open Fiber è in modalità "Fiber to the Home" (fibra fino a casa), in grado di supportare alte velocità di trasmissione, sia in download che in upload, consentendo così il massimo delle performance.

Nel progetto, nel quale sono stati investiti oltre 7,5 milioni di euro, è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti indicati dal Comune e di interesse per la cittadinanza. In questo modo, sarà possibile migliorare le relazioni tra amministrazione e cittadini e aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

"La costruzione della rete prosegue a pieno regime avendo cablato 8mila unità immobiliari in meno di un anno - spiega Gianfranco Podda, responsabile Open Fiber per la Sardegna -. È una soddisfazione sapere che centinaia di persone già usufruiscono della nostra rete e che altre potranno farlo in futuro, visto che tra qualche mese arriveremo a 20 mila unità immobiliari, allargando il perimetro di copertura ad altri quartieri. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione del Comune che da subito si è dimostrato sensibile al progetto e ne ha colto tutte le potenzialità".