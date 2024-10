L’Anas comunica che sulla strada statale 131 'Carlo Felice', in direzione Sassari, proseguono i lavori di manutenzione nelle gallerie Chighizzu I e Chighizzu II, nel territorio comunale di Sassari. Nel dettaglio, sono state prorogate fino al 26 febbraio le attuali limitazioni, che prevedono la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione, tra il km 205,250 e il km 207,450.

Il provvedimento si rende necessario per completare il risanamento superficiale degli imbocchi delle gallerie. Al termine degli interventi lungo i tunnel della carreggiata nord, i lavori proseguiranno sulle gallerie della carreggiata in direzione Cagliari, per la seconda fase dei lavori.

L'intervento fa parte dei lavori programmati di manutenzione straordinaria, in particolare riguardanti le opere d'arte e le gallerie, che Anas realizzerà nell'anno in corso su tutta la rete stradale di competenza che, unitamente ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni, adeguamento barriere di sicurezza, impianti tecnologici e rinnovo della segnaletica verticale, garantiranno un notevole ammodernamento e miglioramento della sicurezza delle infrastrutture viarie gestite.