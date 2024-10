Proseguono senza sosta i lavori nell’area archeologica di Santa Croce a Semestene. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziati gli interventi per la realizzazione del giardino, l’installazione dell’illuminazione dei due portali e la messa in sicurezza dei resti della Chiesa demolita nel 1967.

A breve, quindi, potrebbe vedere la luce la “Chiesa all’Aperto” che era alla base del progetto vincitore del Concorso di idee vinto dall’architetto di Nuoro, Virgilio Colomo. Un’idea che, come lui stesso aveva sottolineato il giorno della cerimonia di ritorno dei portali, vuole mettere insieme natura e fede.

Da qualche tempo, la facciata di un'abitazione ubicata nelle vicinanze del sito, ospita un bellissimo murale realizzato dall'artista Pina Monne.

Un altro tassello che, in futuro ormai non molto lontano, abbellirà ancora di più il piccolo paese del Meilogu, molto ricco di siti archeologici di importanza culturale come nuraghi Iscolca e Loschiri e la Chiesa di San Nicola di Trullas, con i resti dell’antico monastero.

Un patrimonio che sarà possibile visitare nel corso della prossima edizione di Monumenti Aperti, che approderà a Semestene sabato 2 e domenica 3 giugno.