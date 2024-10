Prosegue come da previsioni l'ondata di neve e gelo che sta mettendo in ginocchio la Sardegna, non abituata a clima e temperature rigide come quelle portate sull'isola dalla perturbazione artica.

Nel corso della notte la neve è caduta copiosa a Nuoro, in Barbagia, in Ogliastra, Gerrei, Gallura Goceano, Monte Acuto e a quote basse nel sud dell'isola. La neve infatti ha fatto capolino anche sulle montagne di Burcei e nel Parteolla, a pochi chilometri da Cagliari, dove la colonnina di mercurio è scesa ad 1°C.

A parte i disagi alla circolazione stradale, con le comprensibili proteste dei sindaci per i loro paesi isolati, non si registrano incidenti.

A lavoro i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia di Nuoro, dei comuni e dell'Anas. Disagi alla viabilità in Ogliastra e sull'altipiano di Campeda sulla Ss 131 (dal Km 137+900 al Km 179+500) dove la strada è invasa da una spesa coltre di neve e ghiaccio. Il transito è autorizzato solo con catene o pneumatici da neve.

Le abbondanti nevicate hanno continuato ad imbiancare soprattutto la Barbagia e il Mandrolisai, al centro della Sardegna con temperature sotto lo Zero.

Impossibile per numerose persone uscire di casa a causa della spessa coltre nevosa che ha ostruito strade e ingressi di abitazioni, liberate poi dagli operai. Ieri numerosi gli interventi dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari soprattutto nel sud-est dell'isola nei comuni di Burcei, Dolianova, Sant'Andrea Frius e Villassalto dove sono stati soccorsi alcuni pullman di linea, automobilisti e degli anziani isolati in località Sa colonia in comune di Dolianova.

Per oggi è previsto un peggioramento della situazione fino alla tarda serata che lascerà spazio da domani ad un leggero miglioramento.

Nella giornata di venerdì si assisterà nuovamente e per tutto il fine settimana ad un peggioramento della situazione con piogge e venti che a basse quote prenderanno il sopravvento sula neve.