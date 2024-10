Sale la paura ad Alghero per l’ennesimo attentato incendiario. Nella notte, alle 4:30, è stata data alle fiamme una Peugeot parcheggiata in via Asfodelo. Solo sette giorni fa i Vigili del fuoco erano intervenuti nella stessa via perché un’auto, una Alfa Romeo 147, stava andando a fuoco.

Ma è lunga scia di roghi notturni di auto che si sta registrando dall'inzio del 2015.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alghero che hanno avviato le indagini.