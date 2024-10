Non si attenua il fenomeno delle abbondanti piogge che hanno portato il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile a pubblicare un nuovo Avviso di Criticità Moderata- Allerta Arancione per rischio idrogeologico, in vigore dalle 14 di oggi, lunedì 15 alle 23,59 di domani, martedì 16 novembre 2021.

Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una Criticità Ordinaria, con Allerta Gialla per rischio idraulico.

La Protezione Civile regionale raccomanda alla popolazione che, in presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni e, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori. Inoltre, viene consigliato di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e di tenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedura da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile.

È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi o di attraversare sottopassi.