Un centinaio di migranti ha dormito all'addiaccio di fronte all'ingresso del porto di Cagliari, in via Riva di Ponente, proseguendo la protesta iniziata ieri mattina quando si sono presentati di fronte all'Ufficio della Dogana pretendendo di raggiungere Civitavecchia in nave.

Hanno disteso per terra lenzuola e hanno dormito avvolti in coperte colorate per difendersi dall'umido della notte. Si tratta di una parte degli 880 extracomunitari arrivati il 30 maggio a Cagliari fa con la nave della marina militare tedesca che li ha soccorsi la notte del 29 maggio scorso a largo delle coste libiche sotto il coordinamento della Guardia Costiera.

Gli extracomunitari hanno rifiutato di farsi fotosegnalare, chiedono di lasciare la Sardegna per raggiungere il nord Europa, in particolare Inghilterra, Francia e Germania dove sostengono di avere dei parenti che li aspettano. Sul posto, già da ieri, le forze dell'ordine che controllano il bivacco. Ieri è stato direttamente il questore di Cagliari, Filippo Dispenza, a spiegare ai migranti che le procedure, come appunto la fotosegnalazione, vanno rispettate per il rilascio dei documenti.

Di fronte all'Ufficio della Dogana ieri è arrivato anche il comandante del porto, il Capitano di Vascello Vincenzo di Marco. I migranti sostengono che se fossero sbarcati in Sicilia avrebbero ''potuto prendere il treno o l'autobus per il nord Europa''. In Sardegna si sentono invece prigionieri perché ''è possibile allontanarsi solo in nave o in aereo''. Ma non senza documenti.

Protesta ieri pomeriggio anche nel porto di Porto Torres, dove circa 20 extracomunitari muniti di biglietto, ma senza documenti identificativi, pretendevano di imbarcarsi sul traghetto in partenza per Genova. La protesta è stata tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine.

Proprio ieri si è tenuto un vertice in Prefettura a Cagliari sulle emergenze sbarchi e accoglienza: per quanto attiene agli sbarchi di migranti è allo studio con la Regione Sardegna un protocollo finalizzato a disciplinare le procedure di prima accoglienza. L'Anci ''è stata invitata ad offrire ogni possibile collaborazione nell'ambito delle procedure attivate dalle prefetture atte a reperire idonee strutture per alloggiare i migranti''.

Intanto scoppia la polemica sulla sistemazione dei migranti in alcune strutture, come ad Alghero, dove un centinaio degli 880 arrivati a Cagliari sono ospitati in una vecchia scuola e dormono su materassi poggiati sui pavimenti.