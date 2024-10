Grande successo per la campagna "Sardi e Sicuri" da ieri in corso nel Cagliaritano. Il 6 marzo, la prima giornata di screening nell'area metropolitana di Cagliari ha visto la partecipazione di oltre 14mila persone.

Oggi verranno ancora eseguiti i tamponi gratuiti fino alle 13 e dalle 14 alle 18. Sono 17 le postazioni predisposte alla Fiera dove, contemporaneamente, ha preso il via la campagna di vaccinazione degli over 80.

"Sono vivamente convinto che si possa aumentare il numero dei partecipanti - scrive su Facebook il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu -. Per questo invito tutti, in primis gli studenti universitari e delle superiori, a dedicare 10 minuti della propria giornata allo screening. Magari prima di andare al mare, di uscire con gli amici o di fare una passeggiata. Per la vostra sicurezza e di tutta la città".