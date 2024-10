"Pronto sono Papa Francesco: siete già sveglie?". La telefonata è arrivata intorno alle 9:45 alla Scuola materna delle Ancelle Sacra Famiglia a Frutti d'Oro, località nel comune di Capoterra, a pochi chilometri da Cagliari. A rispondere è stata suor Maria Filomena. Emozione vera, sulle prime. Ma, una volta chiusa la breve conversazione, anche qualche dubbio.

"Sembrava lui - spiega la suora all'ANSA - e lì per lì, mentre parlavo ero convinta che fosse lui. Ho subito avvertito le altre suore. Certo, poi quando ho chiuso ho pensato anche: e se è stato uno scherzo?". Il motivo della chiamata? "Ha detto di aver telefonato per ringraziarci degli auguri che gli abbiamo mandato per il compleanno - ha continuato la suora - effettivamente noi gli mandiamo sempre gli auguri. Ma è anche vero che sono in tanti a sapere che noi gli inviamo gli auguri".

"Io gli ho chiesto - dice la suora - di pregare per le nostre sorelle malate". Poi i saluti e i dubbi: sarà stato lui? "Non lo so ma l'emozione è stata tanta".