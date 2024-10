L’immediato intervento degli agenti del Commissariato di via Firenza, a Quartu, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis, ha permesso di individuare ed arrestare A.R., un 46enne pregiudicato, che ora è nei guai accusato di furto in abitazione.

In via Perdabona qualcuno si è accorto che un individuo con indossato un cappellino in testa aveva scavalcato la recinzione di un’abitazione, con al seguito un sacco. Così, un vicino di casa ha chiamato il 113 e i poliziotti delle Volanti sono immediatamente intervenuti: pochi isolati distanti dal luogo, in via Copernico, è stato raggiunto e fermato un soggetto dall’atteggiamento sospetto, che era identico alla descrizione fornita alla centrale operativa.

Così gli agenti hanno deciso di approfondire e di perquisire la casa del fermato, contemporaneamente rintracciando il proprietario della casa presa di mira dal ladruncolo: effettivamente in via Perdabona era stato per l’appunto perpetrato un furto e da un riscontro immediato erano spariti due pc, una tv, 4 orologi pregiati, vari monili di bigiotteria, una catenina in oro, un orecchino.

Tutta la refurtiva è stata ritrovata proprio nell’abitazione del 46enne pregiudicato che è stato immediatamente dichiarato in arresto, in attesa del processo per direttissima.