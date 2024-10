Dopo quasi un anno di lavoro, che ha portato i rappresentanti delle istituzioni e del settore economico e culturale locale a confrontarsi sulle delicate tematiche inerenti all’organizzazione e alla programmazione turistica, prende forma la Destinazione Globale Nuorese e Ogliastra.

Interessanti le evidenze e gli spunti emersi nel corso degli incontri, prevalentemente grazie alla proficua interazione tra operatori economici e amministratori locali, il quadro che ne vien fuori è quello di un territorio dalle grandi potenzialità e ampi margini di sviluppo economico.

Soddisfatti per la buona riuscita del progetto, i componenti della Cabina di Regia, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, l’Assessore Regionale al Turismo, Barbara Argiolas, il Sindaco di Nuoro, Andrea Soddu e il Presidente della Camera di Commercio, Agostino Cicalò, annunciano la presentazione ufficiale del Piano Strategico della destinazione nel corso di un incontro fissato per il 25 Gennaio a Nuoro.

Lo scopo del Piano è organizzare, gestire e far crescere la destinazione turistica Nuorese Ogliastra,alias Sardinia East Land, emulando il concetto di Eastern Sardinia utilizzato dalle grandi guide turistiche internazionali, generando nuove opportunità di impresa, reddito e lavoro.

Dalle analisi condotte dal Team della Provincia di Nuoro con la collaborazione del Comune e della Camera di Commercio di Nuoro e con il supporto strategico dello Studio Giaccardi e Associati, emerge, infatti, come siano presenti i presupposti per un potenziamento dell’offerta di più prodotti turistici integrati: negli ultimi dieci anni la destinazione Nuorese Ogliastra è cresciuta a ritmo sostenuto, con un incremento degli arrivi pari al 49,4% (a fronte del 31% regionale) e una crescita delle presenze del 25,8% (a fronte del 15,7% regionale). Ma il dato probabilmente più sorprendente è quello legato agli stranieri: presenze in aumento del 119% con un incremento della spesa sul territorio pari, addirittura, al 127,5%.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il Modello di Governance, mentre, dalle risultanze che emergeranno dai quattro tavoli di lavoro attivati nel corso della mattinata (Mare, Montagna, Ambiente e Cultura) al quale sono invitati a partecipare gli amministratori locali e gli operatori economici interessati, sarà definito il Catalogo dei Prodotti.

Ultimato questo step, il progetto sarà pronto a prender vita divenendo la prima destinazione- piattaforma della Sardegna accessibile h24 online e offline, tendenzialmente operabile per tutto l’anno.

“A tal proposito – afferma l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu – è di fondamentale importanza che gli amministratori locali e i soggetti economici operanti nel settore turistico e culturale partecipino all’incontro offrendo il loro prezioso aiuto e concorrendo a definire il Catalogo dei Prodotti, affinché vi sia condivisione di intenti finalizzata a una crescita comune. Il nostro compito è di favorire i processi di sviluppo, lasciando spazio all’iniziativa imprenditoriale dei privati”.

“Riteniamo che la formidabile spinta e varietà della domanda turistica internazionale – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò – costituisca un fattore-leva per alimentare sviluppo economico e sociale in tutto il territorio e nelle filiere produttive caratteristiche, innovando l’offerta e rendendola accessibile per più stagioni l’anno, insieme con il rafforzamento del ben noto «prodotto mare». Il turismo deve diventare una delle proposte stabili per lo sviluppo economico e la crescita occupazionale della nostra Regione”.

Ulteriori e importanti dettagli saranno comunicati nel corso della Conferenza stampa di presentazione dell’evento.