L’IIS “Enrico Fermi” di Ozieri continua a rinnovare le proprie strutture offrendo agli studenti un'offerta formativa sempre più all'avanguardia e al passo coi tempo. Grazie ai rilevanti contributi ricevuti dall’Unione Europea l'istituto, come spiega in una nota il dirigente scolastico Antonello Ruzzu, potrà dotarsi di nuovi e avanzati laboratori sia nella sede di Ozieri che in quelle associate.

"Le nuove strumentazioni che vengono allestite in questi giorni - si legge nel comunicato diffuso dal preside -, permettono agli studenti di tutti i corsi di utilizzare le più moderne tecnologie come parte integrante dell’attività didattica. Più in particolare si evidenziano quelle relative ai nuovi corsi della scuola: fibre ottiche e strumenti di telecomunicazione a Ozieri, strumenti di Biotecnologie Sanitarie, Fisica e Scienza della terra a Ozieri e Bono, Informatica a Thiesi".

"La Dirigenza - prosegue il professor Ruzzu -, con l’apporto in particolare della professoressa Lidia Fiori e di un team di tecnici e docenti particolarmente esperti nell’utilizzo di detta strumentazione, cerca quindi di tenere alta la qualità della propria offerta formativa".

Nel fine settimana si è tenuta la serata di presentazione dell'istituto ai genitori dei ragazzi delle scuole medie. Tanti i riscontri positivi raccolti in quella occasione per una scuola da sempre punto riferimento per le famiglie del territorio.