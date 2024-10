E' stato firmato oggi l'accordo che prevede il finanziamento dell'Ogliastra Fly Experience, un ambizioso progetto portato avanti da tempo dall'amministrazione comunale di Lanusei.

"Sarà una grande attrazione turistica per gli amanti degli sport della montagna che contano moltissimi appassionati di tutto il mondo", spiega l'amministrazione con una nota stampa.

"Due saranno le linee: da Tricoli a Seleni e da Seleni a Pissicuccu per un totale di 1550 metri complessivi di volo".

"In più sarà finanziata la costruzione di un altro osservatorio astronomico, un planetario, una sala convegni, sono previsti dei fondi anche per gli scavi archeologici e la cartellonistica per un valore di più di un milione di euro su tutta l'area di Seleni".

E infine: "Questi interventi sono tutti rivolti all’attuazione del progetto di costituzione del Parco Archeo-astronomico di Seleni, San Cosimo e Monte Armidda che abbiamo fortemente voluto".