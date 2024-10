"È pronta una bomba per te, stai attento, te lo dico da amico". È il contenuto della lettera di minacce ricevuta circa dieci giorni fa da Angelo Cremone, presidente di Sardegna Pulita.

A renderlo noto lo stesso ambientalista che questa mattina ha formalizzato una denuncia in Questura a Cagliari. Il messaggio, contenuto in una busta con una croce sul francobollo e composto in un foglio di carta con lettere ritagliate dai giornali, è stato infilato nella buca delle lettere di casa di Cremone.

"Mi devo preoccupare? - così l'ecologista all'ANSA - pochi giorni fa ad Arzana è stato arrestato un ragazzo di 23 anni che aveva nascosto una bomba artigianale. Questo particolare mi ha messo in allarme e ho deciso di formalizzare la denuncia. Mi domando: cosa si doveva fare con quell'ordigno? Da dove arriva l'esplosivo di ultima generazione trovato? Sarebbe arrivato nel Sulcis? Ricevuta la lettera avevo subito informato la polizia, oggi ho ultimato l'esposto".

L'uomo già in passato ha ricevuto minacce di morte. A febbraio del 2017 qualcuno aveva scritto sulla finestra della sua abitazione "Cremone sei morto". "Cremone è vivo, respira, pensa e agisce", ha commentato lui stesso poche ore fa sul suo account Facebook condividendo la vecchia notizia. "Noi non ci fermiamo - ha detto - non ci intimidisce nessuno".