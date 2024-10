Il Ministero della Difesa ha promosso al grado di Maresciallo il Brigadiere Capo dei Carabinieri Paolo Francesco Corbeddu, morto a Orune nell’adempimento del dovere il 21 agosto 2012.

Corbeddu, nato il 24 marzo 1954 a Nuoro, quel giorno si trovava in servizio di controllo alla circolazione stradale presso la Stazione di Orune in località “Bivio Galile”, quando un’Audi A5, non rispettando l’alt dei carabinieri, ha travolto il Brigadiere .

L’auto, condotta da Pietro Baragli, 22enne, ha poi proseguito la corsa dileguandosi.

Il giovane è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Nuoro a scontare la pena di 4 anni di reclusione per omicidio colposo e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito del fatto, la popolazione di Orune si è stretta in un sentimento di solidarietà nei confronti del lavoro svolto da svariati anni dal Brigadiere Corbeddu.