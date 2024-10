È partita questa mattina, nei tetti di Palazzo Ducale a Sassari, la campagna pubblicitaria della terza edizione “Promo Autunno - molto più di una fiera”, la fiera campionaria regionale allestita da Pubblicover di Claudio Rotunno, che si terrà il 12, 13 e 14 ottobre prossimi.

A prestare il volto per la pubblicità sono state cinque modelle sarde, Roberta Campus, Marta Delogu, Jessica Cardinali, Vanessa Burrui e Ilaria Loriga, quest’ultima miss Sassari 2017, con i costumi tradizionali di Ittiri, Osilo, Sennori, Ploaghe e Tissi.

«La bellezza sarda rappresenterà il territorio», ha affermato Claudio Rotunno, ideatore e patron della fiera e titolare di Pubblicover, azienda leader in Sardegna nel settore allestimenti e organizzazione di grandi eventi.

«Questo shooting ritrae appieno lo spirito della fiera, dove bellezza e tradizione affondano solide radici nel territorio di un’isola antica che ha tanto da dire. Un territorio da rilanciare e portare in vetrina, con coraggio e spirito d’iniziativa – ha spiegato Rotunno – e con il sostegno di tutti i partner che abbiano voglia di scommetterci, come il Comune di Sassari, che ora ci ospita perché crede nel progetto del sistema fieristico del Nord Sardegna».

Lo shooting fotografico è stato curato del maestro Alessandro Cara mentre il make up e le acconciature da Rita e Gianluca Gaias. Anche per l’edizione di quest’anno è stata confermata la presenza degli storici partner come la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, Promocamera, il Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna, Dinamo Banco di Sardegna, l’Unione Sarda, Videolina, Radiolina e l’Atp di Sassari.