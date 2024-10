"Abbiano chiesto un incontro con il sindaco di Ozieri Marco Murgia, per chiarire quale sia la situazione relativa all'assegnazione dell'appalto per l'esternalizzazione della Comunità integrata, ex Casa Protetta 'Clemenza e Giuseppe Pietri - dichiara Antonella Tedde, segretaria territoriale Ugl sanità -. Teniamo a mente che è uno dei servizi amministrato dalla società in house del Comune, la Prometeo srl".

"Abbiamo convocato per venerdì prossimo, 27 ottobre, l'assemblea delle lavoratrici per discutere della pesante incertezza dovuta alla mancanza assoluta di informazioni, l'apertura delle buste con le offerte risale al 19 settembre, quasi la cosa non riguardasse i dipendenti che, invece, si sentono sospesi nel vuoto, senza sapere di fatto cosa li aspetta"

"Dipendenti che - conclude Tedde - ormai sono giunti ben oltre i limiti dello stato di agitazione dichiarato da alcuni mesi e in base alla risposta o non risposta del sindaco hanno deciso pertanto di aggiornare il loro incontro a venerdì 27 ottobre con ordine del giorno: Casa Protetta, quale futuro?"