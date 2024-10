Prolungata, anche se parzialmente attenuata, l'allerta per piogge e temporali in Sardegna dopo il ciclone che si è abbattuto sul Sud Sardegna, creando particolari disagi nel Cagliaritano. In quell'area prima un nubifragio e poi una tempesta hanno allagato le strade cittadine creando situazioni di emergenza.

La Protezione civile ha emanato un nuovo avviso sino alle 14 di domani, venerdì 11 settembre.

Le zone maggiormente interessate (codice arancio di criticità moderata) dal rischio idrogeologico sono quelle dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro; codice giallo di criticità ordinaria invece sulla parte del Flumendosa Flumineddu e Gallura.