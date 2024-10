Presentato a Ollastra “Pro Loco in festa”, dove undici associazioni pro loco della provincia di Oristano si sono unite in un unico cartellone di eventi.

23 gli appuntamenti ogni mese, iniziati già il 16 febbraio, che si concluderanno il 17 novembre.

“L’idea è nata per cercare di calendarizzare le manifestazioni in modo che gli eventi non si disturbino tra loro”, ha detto Giampiero Flore, presidente della Pro loco di Ollastra. “Inoltre, unendo le forze andiamo anche a risparmiare sulle spese pubblicitarie, in quanto il costo delle brochure viene distribuito tra tutte le pro loco”.

Le undici pro loco si ritroveranno il 25 agosto a Ollastra, dove verrà organizzata una grande cena in piazza in cui verranno offerti i piatti tipici degli 11 paesi coinvolti, che sono: Simaxis, Siamaggiore, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana, Oristano, Nurachi, Zerfaliu, Solarussa e Villanova Truschedu per il secondo anno tutte insieme, per offrire uno spaccato della cucina locale e delle tradizioni locali.

Ecco il calendario completo degli eventi:

16/17 febbraio, Zerfaliu, sagra degli Agrumi

4 marzo, Oristano, Sartigliedda

9 marzo, Solarussa, Su Bingiateri

9 marzo, Simaxis, Sa coja de ziu Damus

16/17 marzo, Siamaggiore, sagra del carciofo

24 marzo, Villanova Truschedu, sagra degli asparagi

24/25 aprile, Ollastra, fiera di San Marco

1 maggio, Siapiccia, Alla scoperta del Monte Grighine

11 maggio, Siapiccia, Incontro sul Tirso

29 giugno, Nurachi, Divinisapori

29 giugno, Siamanna, sagra della pecora

27 luglio, Siapiccia, sagra della polpetta

3/4 agosto, Siamanna, sagra dei ravioli

4 agosto, Zerfaliu, festa dell’emigrato

10 agosto, Villanova Truschedu, festa dell’emigrato

10 agosto, Villaurbana, festa dell’emigrato

11 agosto, Oristano, Sartigliedda estiva

11 agosto, Ollastra, Ollastra in mirto

14/15 settembre, Solarussa, sagra della vernaccia

25 agosto, Ollastra, Pro Loco in festa

22 settembre, Siamaggiore, ViviAmo lo sport

26/27 ottobre, Villaurbana, sagra del pane

16/17 novembre, Simaxis, sagra del riso