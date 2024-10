Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, oggi a Cagliari per partecipare a un convegno organizzato dalla Questura del capoluogo sardo, sollecitato dai giornalisti è tornato sulla vicenda del Project Financing della Asl di Nuoro (progetto da 1 miliardo di euro in 27 anni) che era stato bocciato dall'Authority e poi annullato dalla stessa Azienda sanitaria.

"Abbiamo accertato, nella vicenda della Asl di Nuoro, come il Project financing, istituto fondamentale per rilanciare il sistema dei lavori pubblici - ha sottolineato Cantone - spesso venga utilizzato con interessi che nulla hanno a che vedere con il partenariato tra pubblico e privato, cioè si scarica tutto sul pubblico senza rischi per i privati".

"La vicenda della Asl di Nuoro - ha aggiunto - è stata al centro di una lunghissima istruttoria. Ora spetta all'amministrazione pubblica stabilire i criteri per ripartire. C'è un dato che mi sembra scontato: quell'attività è indispensabile per i cittadini e per il contesto del territorio".

E sul patto per la Sardegna e per Cagliari, firmato nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi con le istituzioni locali, Cantone ha detto: "Verificheremo".