A pochi giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha salvato a metà il contratto originario del Project Financing della sanità nuorese, la società concessionaria del Project, il Polo Sanitario Sardegna Centrale (Pssc) esprime "piena soddisfazione per l'accoglimento da parte del Consiglio di Stato delle sue critiche all'annullamento del contratto di concessione operato dalla Ats. Il Pssc, inoltre, "riconferma la propria disponibilità a proseguire nel progetto con immutato impegno".

Secondo la dirigenza del Pssc ", la sentenza, a parte l'annullamento dell'atto aggiuntivo numero due, riconferma la validità ed efficacia del Project Financing di Nuoro per quanto riguarda il contratto originario e l'atto aggiuntivo 1.I giudici di palazzo Spada non hanno mai rilevato né dichiarato, non rientrando peraltro nei loro poteri, alcun vizio del detto contratto. Attendiamo fiduciosi che l'Ats, in conformità delle decisioni definitive del giudice amministrativo che ha inconfutabilmente decretato la validità ed efficacia del Project Financing di Nuoro, dia corso senza indugio alle azioni necessarie per ripristinare il rispetto dell'impianto contrattuale oggi vigente".

La sentenza del Consiglio di Stato è solo l'ultimo round di un contenzioso che si combatte tra l'Ats e Assl di Nuoro e il Pssc. Tutto ha inizio nel 2007 quando il Pssc vinse il bando di gara per la costruzione e la manutenzione di nuovi ospedali e la gestione dei servizi di assistenza domiciliare e infermieristica per la durata di trent'anni e con un investimento di quasi 1 miliardo di euro.

A seguito del parere dell'Autorità anticorruzione arrivato nell'agosto 2016, la Asl aveva deciso di annullare in autotutela il Project financing, facendo così scattare il ricorso del Pssc. I giudici del Tar della Sardegna avevano dato loro torto e si era quindi arrivati al Consiglio di Stato che ha salvato il contratto originario e l'atto aggiuntivo 1 e ha invece decretato nullo l'atto aggiuntivo 2.

Quest'ultimo atto, come ha ricordato di recente l'Ats, avrebbe avuto un impatto pubblico complessivo per tutta la durata del Project di 148 milioni di euro.