Nel pomeriggio di ieri gli Investigatori della Squadra Mobile, Diretta dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dario Mongiovì, hanno trovato e sequestrato numeroso munizionamento (100 proiettili per pistola, 50 cal. 9 e 50 cal. 22, e 20 cartucce per fucile cal. 12) nascosto in una cavità rocciosa lungo la S.P. 11.

Secondo gli investigatori quel munizionamento serviva per compiere un’imminente rapina.

“Le indagini continuano – ha precisato il Questore – ci preoccupa sapere che in provincia circolano liberamente potenziali malviventi e non ci accontentiamo di avere solo rinviato i loro progetti criminali. Il sequestro di ieri è per noi motivo di soddisfazione ma è solo un tassello di una più articolata attività d’investigazione”.