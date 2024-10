Si avvicina la data del 4 marzo e si susseguono gli incontri pubblici da parte dei candidati del Partito Democratico. Giovedì 15 febbraio, presso la Sala Aligi Sassu di Thiesi, un centinaio di persone tra iscritti e simpatizzanti hanno preso parte a “100 cose fatte-100 cose da fare”, al quale hanno partecipato Gianfranco Ganau, Gavino Manca e Giovanna Sanna. Si è trattato di un incontro zonale con i circoli di Torralba, Bonnanaro e Thiesi

Un confronto con il pubblico a tutto campo: tanti i temi trattati dai tre candidati Dem, che hanno illustrato il programma elettorale in vista delle prossime elezioni politiche, con uno spazio dedicato alla discussione e al confronto con la platea. A fare gli onori di casa la segretaria cittadina Claudia Anedda e il Sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta. Per l’occasione, è stato tracciato un bilancio del lavoro svolto in questi ultimi anni

Ricco di spunti l’intervento di Gianfranco Ganau (attuale Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna): «a Thiesi si è parlato di trasparenza, onestà e capacità amministrativa e politica. Lo abbiamo fatto raccontando le cose fatte, rispondendo alle domande dei cittadini, alimentando un dibattito positivo e produttivo. Dobbiamo partire da ciò che abbiamo fatto, dobbiamo raccontarlo. Il nostro programma è costruito su 100 cose fatte e su 100 ancora da realizzare, in continuità con l'azione di Governo, azioni concrete, né fantasie né miracoli.

Siamo in grado di portare avanti importanti battaglie e di vincerle – ha aggiunto Ganau –, in tema di lavoro, ricordo il Piano da 130 milioni di euro LavoRas, concordato con i sindacati e le parti sociali, nei prossimi mesi verranno incrementati i livelli di occupazione, attraverso nuove assunzioni, cantieri di lavoro verdi, cantieri comunali, stabilizzazioni e incentivi per le imprese che assumono, di diritti civili, penso per citarne solo alcune, alla legge sulle Unioni civili, al dopo di noi, al biotestamento e in Regione alla doppia preferenza di genere e al reddito di libertà per le donne vittime di violenza; in tema di politiche sociali al Reis, siamo la prima regione in Italia ad averlo istituito, quest' anno rifinanziato per 30 milioni di euro. È questa la nostra forza, è questa la forza del centro - sinistra».

Sulla stessa linea Gavino Manca: «tutti i giorni, nelle città e nei paesi, incontriamo il popolo delle sezioni. Questa campagna elettorale conferma che il Partito Democratico è l'unico Movimento veramente Democratico che c'è in Italia. L'ultimo posto rimasto dove è possibile fare vita di sezione, eleggere i propri rappresentanti e confrontarsi su temi e programmi in modo schietto e trasparente. Per questo anche a Thiesi ho scelto di parlare solo di cose concrete: i risultati che abbiamo raggiunto e gli obiettivi che ci siamo posti per i prossimi cinque anni. Vi invito a leggere il programma del PD con le 100 cose fatte e quelle che faremo. Scaricatelo e condividetelo. Gli altri promettono miracoli, noi offriamo risultati».

«È stato un piacere incontrare la comunità democratica di Thiesi. Il Circolo del Partito Democratico, che ringrazio, ci ha offerto una preziosa occasione di confronto con le cittadine e i cittadini». Si è aperto così l’intervento di Giovanna Sanna che ha aggiunto come «sono tanti i temi da affrontare in questa campagna elettorale e noi del PD, parlo anche a nome dei colleghi candidati del territorio, siamo impegnati a rappresentare i risultati raggiunti e le idee per il futuro, con la solidità e la concretezza che caratterizzano la proposta del Partito Democratico».

La chiusura è stata affidata al Sindaco Soletta che ha messo l’accento sull’importanza dell’incontro e sull’attenzione prestata dai presenti agli interventi dei tre candidati. «Si è parlato di tutte le leggi e i programmi portati avanti dal governo, su ciò che di buono è stato fatto e ciò che deve essere migliorato. Tante le cose fatte ed altrettante quelle da fare ma sono convinto – ha ribadito il primo cittadino – che con la competenza, la giusta programmazione e il gioco di squadra di tutti i livelli istituzionali sarà possibile creare le condizioni per arrivare ad una vera e propria inversione di marcia alla crisi che ha caratterizzato l’Italia nell’ultimo ventennio».

Assente un altro candidato Dem, Paolo Bittu, il quale sarà a Thiesi domani mattina alle 11.00.