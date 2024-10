Tappa in Barbagia dell'assessore Raffaele Paci per presentare la nuova programmazione territoriale della Giunta Pigliaru. Incontrati i rappresentanti dell'Unione di Comuni di Barbagia (Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule, Tiana) nella sala consiliare del Municipio di Ollolai, il cui sindaco Efisio Arbau è il referente territoriale.

Sono già disponibili per il territorio oltre 13 milioni di euro (635 mila dai bandi multilinea, 8 milioni e 800mila euro dal Fesr 2007-13, 1,4 milioni dai Pia, 150mila dal Piano Infrastrutture, 803mila dal Piano triennale di edilizia scolastica, 150mila dagli Apq e 1 milione dai Pac).

L'Unione di Comuni di Barbagia presenterà ora il suo progetto alla Regione che, dopo avere valutato coerenza e ammissibilità, pianificherà il finanziamento.

"È questo che chiediamo: fate voi le proposte, diteci cosa vi serve per ripartire e come realizzarlo e noi come Regione faremo la nostra parte e vi accompagneremo in tutto il percorso, consapevoli però che non possiamo assolutamente sostituirci a voi - ha detto Paci - Agroalimentare, ristorazione, servizi, artigianato locale, ambiente, un'offerta di altissima qualità sempre a disposizione, sette giorni su sette, per i turisti che sono disposti a pagare per trovare prodotti esclusivi: le possibilità per sviluppare pezzi di economia qui in Sardegna sono infinite - ha sottolineato l'esponente della Giunta - devono essere i Comuni a mettersi insieme e pensarsi come pezzi di territorio pur mantenendo intatta la propria identità. Lo stesso discorso vale per le imprese: i piccoli imprenditori devono fare rete per imporsi sui mercati internazionali, che offrono possibilità infinite ma nei quali, restando da soli, non si riesce neanche a entrare".