“Accelerare la programmazione 2014-2020, anticipare il lavoro di quella per il 2021-2027”.

È questo l’obiettivo dell’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino, che sta portando avanti gli incontri operativi con le Unioni dei comuni per superare le criticità, portare a termine le attuali iniziative e preparare quelle successive.

Oggi è stata la volta di Monte Idda e Fanaris, Gerrei e Sarrabus, Basso Campidano, Terre del Campidano, Valle del Tirso e Grighine, Trexenta.

“Lavoriamo spalla a spalla con i primi cittadini – ha aggiunto l’Assessore – per aiutare le comunità a sviluppare le proprie potenzialità con progetti condivisi e sostenerle nella fase attuativa. Il ciclo di incontri proseguirà territorio per territorio per accompagnare questo percorso e dare il senso del protagonismo delle comunità in tutte i passaggi. La Regione – ha concluso Fasolino- vuole essere il primo partner delle amministrazioni locali traducendo le risorse investite in obiettivi e azioni misurabili e concrete dando forza alle idee e valori che provengono dai territori”.