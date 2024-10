Si terrà mercoledì 27 marzo alle 10.45, presso il Centro Sociale “Don Usai” di Ploaghe, un workshop legato ai finanziamenti della programmazione territoriale.

Un incontro molto importante per le imprese dei 23 Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dell’ Anglona – Bassa Valle del Coghinas e all’Unione di Comuni del Coros (Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sedini, Tergu, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini) che sarà incentrato sulla presentazione del Bando territoriale Anglona-Coros (NI-T1) destinato alle imprese dei settori del Turismo e delle Produzioni Tipiche.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Camera di Commercio di Sassari che supporta la Regione Sardegna nell’animazione territoriale alle imprese attraverso il progetto “Enterprise Oriented”.

Per il presidente dell’Unione dei Comuni del Coros Carlo Sotgiu, nonché sindaco di Ploaghe, “È importante attivarsi nei territori per far conoscere alle imprese ed ai futuri imprenditori, le possibilità che le risorse del programma di sviluppo territoriale “Anglona-Coros terre di tradizioni” mettono a disposizioni con bandi territorializzati. Con queste risorse auspichiamo di far nascere nuove imprese e di consolidare attività esistenti”.