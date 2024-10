Sarà un’estate pozzomaggiorese 2018 ricca di eventi quella predisposta dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco di Pozzomaggiore. Dopo il Premio Fise Sardegna (8-9-10 giugno), il torneo di calcio a cinque (8-9 giugno), l’inaugurazione del murale (22 giugno), la gita a Cagliari (24 giugno) e la presentazione del libro “L’emissario” di Paolo Oggianu (26 giugno), il calendario delle manifestazioni di giugno proseguirà il 28 e il 29 con la festa in onore di San Pietro.

Il primo luglio è in programma il palio di San Pietro all’ippodromo comunale mentre il 6-7-8 sarà volta dei festeggiamenti in onore di San Costantino. Il 14 il Coro di Pozzomaggiore proporrà la sagra della salsiccia. Il 15 sarà proiettato il documentario “Su Battileddu” di Cinzia Puggioni. Seguiranno il 19, la proiezione di un film nel piazzale del Museo del Cavallo , il 21 il torneo di morra organizzato dal Comitato di San Giorgio, il 22 la ciclopedalata “La Bici nel cuore” curata da Pozzobike e il 25 la proiezione di un film sempre nel piazzale del Museo del Cavallo.

Il 4 agosto spazio alla gara a chitarra in piazza Santa Croce. Dall’8 al 12 avrà luogo un torneo di pallavolo promosso dalla squadra del Real Pozzo mentre il 10 e l’11 avranno luogo, rispettivamente, “Stasera in Piazza Maggiore” e la gara di carretti con una festa in maschera. Il 23 nuova proiezione di un film nel piazzale del Museo del Cavallo. Il 25 si terrà una gara di carabina organizzata dall’Associazione “Fucilieri”. Il 26 sarà la volta cella ciclopedalata turistica “Tra Laghi e Nuraghi”.

Il 31 agosto e l’1 settembre, il paese festeggerà Santu Antineddu mentre l’8 Santa Maria. Il 15 è il turno di “Faeddende de Putumajore”. Chiuderà l’estate pozzomaggiorese 2018 la festa della Madonna della Salute, in programma il 28 e 29 settembre.