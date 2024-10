L'Ansa riporta l'allarme lanciato dal noto Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua che, assieme al comitato NoTriv, avverte che appena un mese dopo la conversione in legge del Decreto Sblocca Italia da parte del Parlamento sono state presentate al ministero dell'Ambiente 6 istanze per trivellazioni e prospezioni, una interessa la Sardegna. Un progetto riguarda un'area di centinaia di migliaia di ettari di mare di fronte a Alghero, Capo Caccia e Stintino.

“Serve una mobilitazione per salvare la vera ricchezza nazionale. Il Coordinamento nazionale No-Triv e il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua auspicano un'immediata mobilitazione delle amministrazioni locali e dei cittadini per fermare l'aggressione al territorio e alla salute dei cittadini promossa dal Decreto Sblocca Italia".