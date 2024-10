Si terrà venerdì 24 giugno a Ollolai il progetto “Sportello in spalla”, promosso dall’Associazione Malik.

L'evento, che avrà inizio alle ore 16 e terminerà alle ore 19, mira alla realizzazione di un sistema locale che consenta la diffusione dell’informazione sulle iniziative promosse dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa nel settore della Gioventù.

Parliamo dunque di uno strumento di informazione e comunicazione che riguarda le politiche e i progetti europei indirizzati ai giovani, con riferimento specifico ai programmi che ne veicolano le opportunità nel campo della Formazione, l’Educazione, il Lavoro, il Volontariato e la Mobilità internazionale.

Sportello in spalla è itinerante in oltre 14 comuni della Sardegna Centrale e adotta una metodologia partecipativa dal basso verso l’alto (bottom-up), che affida ai giovani un ruolo attivo nei processi decisionali.

Il programma mira a realizzare nel territorio dei Comuni coinvolti un sistema informativo e formativo partecipato itinerante che favorisca e incrementi la diffusione delle informazioni relative alle politiche, i progetti e i programmi europei dedicati al mondo giovanile.

I principali destinatari dell’intervento sono i giovani, i leader, gli operatori giovanili, i politici e la comunità.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di fornire informazioni e aggiornare sui programmi e più in generale sulle opportunità europee per i giovani e gli operatori giovanili, promuovere l’idea di Europa e di cittadinanza europea attiva tra i giovani, offrire la possibilità di accedere all’informazione sulle opportunità europee a un numero sempre crescente di giovani, favorire la realizzazione di progetti in rete coordinati sul territorio, lo scambio di buone prassi, l&rsquo