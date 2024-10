L’Associazione Malik, che opera nel campo culturale e sociale, con un occhio di riguardo alle opportunità dei giovani in Europa, ha comunicato i nomi dei due ragazzi selezionati per il progetto SOS-Sharing: one step into the future, che si svolgerà in Portogallo dal 31 maggio al 5 giugno 2016. Si tratta di Anna Maria Congiu, di Orgosolo, e Claudia Demelas di Atzara,

Le due ragazze sono state selezionate sulla base della motivazione.

Sharing: one step into the future è un progetto promosso nell’ambito del Programma Erasmus+ (KA1) da Villa Froganes – Clube Juvenil in partenariato con enti pubblici e privati che operano in Bulgaria, Estonia, Ungheria, Italia (Associazione Culturale Malik), Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito. Le attività si svolgeranno in Portogallo, a Forjães (ESposende) e Viana do Castelo, tra il 31 maggio 2016 e il 5 giugno 2016.

Il Progetto coinvolge 30 partecipanti ed è finalizzato a incentivare la partecipazione giovanile alle politiche decisionali e la vita comunitaria tramite la creazione di una rete europea di organizzazioni giovanili che sviluppano progetti di qualità. Per raggiungere questi obiettivi saranno organizzate attività di vario genere, come incontri tra leader giovanili, workshop che coinvolgono politici e operatori giovanili e corsi di formazione che usano metodi basati sul “learning by doing”.