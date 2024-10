Il Gal Logudoro Goceano, in partnership con L’Agenzia Formativa Equilibrium Consulting Srl e Performa Sardegna ha comunicato di aver prorogato le iscrizioni ai due percorsi formativi nell’ambito del progetto “Sfera – Strategie Formative per l’Economia Rurale e l’Ambiente”.

“Management del turismo sostenibile”, si svolgerà a Ozieri e Bonorva ed è rivolto ai disoccupati mentre quello per i lavoratori: “Organizzazione dei Servizi per il turismo sostenibile”.

Il primo (630 ore con scadenza delle domande il 15 marzo alle 18.00), prevede un percorso formativo finalizzato a certificare competenze spendibili nel settore del Turismo Sostenibile per la gestione e il coordinamento di servizi integrati di accoglienza e fruizione dei beni culturali e ambientali. Agli allievi che avranno concluso regolarmente il percorso formativo verrà concesso un rimborso forfetario di 500 euro.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Equilibrium Consulting Srl, Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it. Non farà fede il timbro postale.

Il secondo (150 ore con scadenza 22 marzo alle 18.00) ha come intento quello di aggiornare le competenze di una risorsa che sia in grado di operare prevalentemente all’interno delle imprese, per l’organizzazione dei servizi per il turismo sostenibile, integrando l’accoglienza e la fruizione dei beni culturali, ambientali ed enogastronomici del territorio.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 22 marzo 2019 a mano o tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Equilibrium Consulting Srl, Via Gorizia 40 – 07100 Sassari; oppure via pec a equilibrium@pec.it. Non farà fede il timbro postale

Il testo integrale dell’avviso, il modulo di domanda e tutta la documentazione sono scaricabili dai siti www.equilibriumconsulting.it, www.gallogudorogoceano.it, oppure tramite posta elettronica all’inidirizzo info@equilibriumconsulting.it o ai numeri di telefono 079295231 e 0798870054.