Per ventuno neodiplomati dell’istituto superiore Buccari-Marconi di Cagliari, inseriti nel progetto di formazione in apprendistato scuola lavoro, nato da un accordo tra Miur, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Enel, si sono aperte le porte del mondo del lavoro.

Entrati a far parte nel 2016 della classe sperimentale , a seguito di una selezione fatta da E-Distribuzione su base regionale tra gli studenti di tutti gli istituti tecnici industriali ad indirizzo elettrotecnica ed elettronica. Hanno potuto contare sulla presenza di 12 laboratori per le diverse discipline tra cui: il laboratorio di sistemi e robotica, il laboratorio di tecnologie e domotica, il laboratorio elettrotecnica ed ancora i laboratori linguistico, musicale, di telecomunicazioni, di informatica, di chimica e fisica dell’Istituto.

Gli alunni, venti ragazzi ed una ragazza, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, hanno avuto l’opportunità di lavorare con un contratto di apprendistato e di seguire gli studi. Ora, subito dopo aver conseguito con ottimi risultati il diploma di “perito per l'elettronica", i 21 studenti del Marconi, che hanno avuto come tutor a scuola il professor Gianmario Fadda, hanno ora sottoscritto con Enel spa un nuovo contratto un contratto di apprendistato di secondo livello.

Il dirigente scolastico dell’Istituto, Giancarlo Della Corte, si è detto orgoglioso per essere stati i primi a prendere parte di questo innovativo percorso sperimentale. I genitori e i docenti inoltre hanno manifestato la loro soddisfazione per questo progetto, descrivendolo come la via maestra da seguire per un sistema che permetta l’introduzione motivata e qualificata nel mondo del lavoro.

Il diploma di perito elettrotecnico ed elettronico offre opportunità occupazionali immediate dopo il diploma sia come lavoratori autonomi, liberi professionisti o come dipendenti. In più il percorso quinquennale prepara in modo adeguato agli studi universitari in tutte le facoltà: ingegneria, medicina, scienze, ecc. Secondo i dati della fondazione Agnelli relativi al 2017 l’indice di occupazione dei diplomati del Marconi è pari al 32,5 per cento.