Oggi l'assessorato regionale dell'Industria ha organizzato un incontro per presentare agli stakeholder regionali lo stato di avanzamento del progetto Reward, finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe. L'obiettivo del progetto è migliorare le capacità dei territori nel creare condizioni favorevoli per trattenere e attrarre lavoratori della conoscenza e competenze per lo sviluppo locale, attraverso il confronto tra diverse regioni europee. Avviato ad aprile 2024, il progetto ha una durata di quattro anni e coinvolge partner provenienti da Finlandia (capofila), Italia, Croazia, Portogallo, Irlanda, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca.

Durante l'incontro sono stati illustrati i risultati del primo evento interregionale, ospitato dalla Sardegna lo scorso novembre, che si è concentrato sul rafforzamento della collaborazione tra università e industria. Tra le "best practice" emerse, in grado di attrarre talenti e investimenti, sono stati citati il progetto Aria di Carbosulcis, che prevede la riqualificazione di aree minerarie per la ricerca scientifica avanzata, l'iniziativa di Sotacarbo per lo sviluppo di impianti industriali a basse emissioni e una soluzione innovativa promossa dal CRS4.

L'incontro è stato anche l'occasione per presentare il secondo evento interregionale, che si terrà a Varsavia dal 3 al 5 giugno, incentrato sull'imprenditorialità e sul supporto alle imprese come strumenti per attrarre e trattenere lavoratori della conoscenza. Al meeting parteciperanno, insieme alla delegazione regionale, tre stakeholder locali, che avranno l'opportunità di condividere le loro esperienze con i partner europei. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti di Aspal, Carbosulcis, Confapi, Confartigianato, CRS4, Sardegna Film Commission, Legacoop Sardegna, Nodi, Opificio Innova, Sotacarbo, Uniolbia e l'assessora Maria Francesca Fantato.