Si terrà venerdì 5 aprile alle 19.00, nel centro culturale (ex caseggiato scolastico) in piazza Insorti Magiari a Cheremule, “Progetto orchestra”, organizzato dai docenti di strumenti dell’istituto comprensivo di Thiesi in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Antonella Chessa.

La manifestazione vedrà coinvolti i ragazzi del corso ad indirizzo musicale della scuola media. Alle chitarre si esibiranno Giulia Fadda e Adele Serra, ai corni Giada Santoru e Ilaria Sassu, ai violini Davide Caria ed Eleonora Sanna mentre ai clarinetti Maria Grazia Carta, Sofia Mannoni, Iris e Nicoletta Sotgiu.