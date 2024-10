Nell’ambito del progetto “Libertà in movimento”, promosso dalla della società Nuova Mobilità Sarda S.r.l. di Renato Asoni e Roberto Porcheri, sarà donato all'A.D.I. (Associazione Diocesana Insieme) Gruppo Gavoi - Ollolai un nuovo pulmino, in comodato d’uso gratuito, utile per il trasporto di anziani e di persone con disabilità.

L’obiettivo è quello di garantire una migliore mobilità a persone con difficoltà motorie. Ciò anche grazie al sostegno di ventuno sponsor privati, che hanno partecipato con una quota all'acquisto del mezzo.

"Questo progetto si colloca nell'ambito delle numerose attività di sostegno ai più deboli che svolgiamo nel nostro territorio – hanno dichiarato i volontari dell'A.D.I. – un esempio di collaborazione tra associazioni di volontariato, pubblica amministrazione e tessuto economico e produttivo. La comunità si doterà di un autoveicolo appositamente allestito ed attrezzato con sollevatore omologato per il trasporto di persone con limitata capacità motorie. Il mezzo verrà messo a disposizione anche di altre associazioni di volontariato, sempre per gli stessi servizi, che verranno espletati in maniera totalmente gratuita."

La cerimonia di consegna si terrà sabato 30 marzo alle 15.30, nella piazza antistante Casa Maoddi e sa Caserma Betza. Alla cerimonia sarà presente l'Amministrazione Comunale di Gavoi, che ha concesso il proprio patrocinio, e gli sponsor, ai quali sarà consegnato un attestato di ringraziamento.

“Avere a disposizione un mezzo dotato di caratteristiche tecniche in grado di ospitare e trasportare persone non autosufficienti – ha aggiunto Maria Moro, presidente dell'A.D.I. Gavoi-Ollolai – ci consentirà di avere una maggiore presenza sul territorio e offrire un ulteriore servizio a persone con disabilità che altrimenti avrebbero difficoltà a spostarsi sul territorio”.